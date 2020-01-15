أخبار مصر | وزراء وشخصيات عامة بعزاء نجل مايا مرسي (صور)

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شارك محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء اليوم، بعزاء نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.



كما حضر العزاء، عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين، على رأسهم الدكتور أشرف مرعي رئيس المجلس القومي لشؤون الإعاقة، والإعلامية بثينة كامل، بالإضافة إلى اللواء رفعت قمصان نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات؛ وذلك لتقديم التعازي والمواساة لأسرة الفقيد.



وكان أمين تامر موسى نجل الدكتورة مايا مرسي قد وافته المنية مساء الإثنين الماضي، وشُيعت الجنازة أمس الثلاثاء، عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.

وتقدم بالعزاء والمواساة للدكتورة مايا مرسي عدد كبير من الشخصيات العامة، والكُتاب الصحفيين، والوزراء، ورجال السياسة، والأحزاب.

