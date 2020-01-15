أخبار مصر | بدء عزاء نجل مايا مرسي بمسجد المشير طناوي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء عزاء نجل مايا مرسي بمسجد المشير طناوي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ منذ قليل، عزاء أمين تامر موسي، نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، بمسجد المشير عقب صلاة المغرب، وسط حضور كبير.

وكان أمين تامر موسي نجل الدكتورة مايا مرسي قد وافته المنية مساء الإثنين الماضي، وشُيعت الجنازة أمس الثلاثاء، عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.

وتقدم بالعزاء والمواساة للدكتورة مايا مرسي عدد كبير من الشخصيات العامة، والكُتاب الصحفيين، والوزراء، ورجال السياسة، والأحزاب.