أخبار مصر | تفاصيل الحالة الصحية للمصابين في حادث "أطباء التكليف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل الحالة الصحية للمصابين في حادث "أطباء التكليف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عمرو عبد الحميد، نائب رئيس قسم الطوارئ بمعهد ناصر، إن المعهد استقبل 4 حالات من حادث أطباء المنيا الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، بطريق الكريمات.

وأضاف عبد الحميد في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن الحالة الأولى تدعى راعوث القس اشعيا، وأوضح انها الأن بغرفة العمليات وتعاني من انفجار في الرحم مما أدى لإجهاض طفلها، وعدة كسور في أماكن مختلفة، وخلل في الحوض، والحالة الثانية تدعى ايمان عاطف سيف، وتعاني من كسر بالعمود الفقري، والحالة الثالثة تدعى نواره نبيل حمدان، وتعاني من كسر في الفخذ والساق، أما الحالة الرابعة تدعى نورا كمال عبد اللطيف، وتعاني من كسر في الفخذ.