أخبار مصر | غدا.. فتح باب العضوية في مركز شباب الجزيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. فتح باب العضوية في مركز شباب الجزيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة مركز شباب الجزيرة بالزمالك برئاسة اللواء أحمد زكريا المدير التنفيذي تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة برئاسة الدكتور أشرف البجرمي، فتح باب العضوية بالمركز ابتداء من غدا الخميس 16 يناير ولفترة محدودة على أن تكون قيمة العضوية الجديدة مبلغ 50 ألف جنيه.

واتفقت لجنة المركز مع أحد البنوك، فى حال رغبة الأعضاء الجدد فى تقسيط قيمة العضوية، بعد عمل الاستعلامات الإجرائية اللازمة من قبل البنك.

وتبدأ لجنة المركز من غدا فتح الباب أمام شراء استمارات العضوية الجديدة بقيمة 200 جنيه للاستمارة، على أن يتم عقد مقابلات شخصية للراغبين فى العضوية الجديدة لمركز شباب الجزيرة لإختيار عدد محدد من الأعضاء الجدد.

يأتي هذا من جانب لجنة المركز فى إطار استيعاب أكبر عدد من الأعضاء الراغبين فى العضوية الجديدة وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والشبابية داخل الصرح الأكبر فى مصر والشرق الأوسط.