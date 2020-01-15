أخبار مصر | الشباب والرياضة تطلق برنامج "أنا متطوع"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب والرياضة تطلق برنامج "أنا متطوع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاقها لبرنامج "أنا متطوع"، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال51.

ويعد برنامج "أنا متطوع" برنامج تطوعي تم تأسيسه لخدمة زوار المعرض فى عام 2018، وشهد خلال عام 2019 توسعا شمل مهاما جديدة فى إدارة المعرض، وتتعدد لجانه لتشمل لجنة التوثيق الإعلامي، ولجنة الاستعلامات والمعلومات، ولجنة الاستقبال والتوجيه، ولجنة الجمهور والمراسم والعلامات العامة.

وتقدم للالتحاق بالبرنامج 7 آلاف شاب وفتاة من مختلف المحافظات المصرية خضعوا لمقابلات شخصية وتصفيات وتدريبات مختلفة.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب مقرر انطلاقه فى 22 يناير الجاري بمركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويستمر حتى 4 فبراير المقبل، وتحل دولة السنغال ضيف شرف معرض القاهرة الدولي لهذا العام.