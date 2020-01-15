أخبار مصر | نشطاء يتداولون صورة لسير قطارين على قضبان واحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشطاء يتداولون صورة لسير قطارين على قضبان واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، صورة تظهر سير قطارين أحداهما قطار ركاب والأخر قطار بضائع، يسيران باتجاه متضاد على نفس مسير القطارات على خط المناشي، في حين خلو القضبان الآخر.

وأوضح أحد سائقي القطارات على خط المناشي لـ"الخليج 365" أن الصورة ملتقطة من محطة أبو غالب على خط المناشي، مضيفا أن المحطة بها 3 سكك، وفسر الصورة على احتمالية وجود مقابلة ثلاثية على القضبان.

وتابع: قطار الركاب قائم من على سكة رقم 3 فى حين أن قطار البضائع متوقف على سكة رقم 2 وأن سكة 1 شغلت حركتها بقطار أخر يكمل مسيره.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في تصريحات إلى "الخليج 365" أن الصورة المتداولة لا تظهر قطاران متضادان الاتجاه،موضحا أن محطة أبو غالب بها 3 سكك، الأول يعد مسير الطوالي الذي يسير على القطارات لاستكمال رحلاتهم بوجه بحري، والسكة الثانية والثالثة، يستخدمان كأماكن حرة لتخزين القطارات، خاصة قطارات البضائع.

من جانبها، حاولت "الخليج 365" التواصل مع المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للحصول على توضيح رسمي حول الواقعة، لكنه لم يرد على هاتفه.

