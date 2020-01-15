أخبار مصر | الأوقاف: تشغيل 1006 مساجد بمشروع الآذان الموحد كمرحلة أولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: تشغيل 1006 مساجد بمشروع الآذان الموحد كمرحلة أولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء عمرو فاروق شكري رئيس قطاع مكتب وزير الأوقاف، إنه قد تم التغلب على جميع العقبات الفنية في مشروع الأذان الموحد، وانطلقت المرحلة الأولى بنجاح، وتم تشغيل 1006 مساجد، بزيادة ستة مساجد عن المستهدف في 2019.

وأوضح فاروق في تصريحات له أن تم تشغيل الآذان الموحد بواقع (635) مسجدًا بمحافظة القاهرة، و(272) مسجدًا بمحافظة الجيزة، و(99) مسجدًا بمحافظة القليوبية، وسيشهد عام 2020م انطلاق المرحلة الثانية بالقاهرة الكبرى أيضًا، مع دراسة تعميم التجربة بباقي المحافظات على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على مراعاة فروق التوقيت لكل منطقة.