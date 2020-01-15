أخبار مصر | في ذكرى مولده.. خريجو دفعة "ناصر للقيادة الإفريقية" يهدون أغنية لروحه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ذكرى مولده.. خريجو دفعة "ناصر للقيادة الإفريقية" يهدون أغنية لروحه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، أغنية خاصة بمنحة ناصر للقيادة الإفريقية التي نفذتها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ومكتب الشباب الإفريقي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو 2019.

ويأتي إطلاق الأغنية تزامنًا مع ذكرى مولد الزعيم جمال عبد الناصر، حيث قام بغنائها دفعة منحة ناصر للقيادة الإفريقية تحت إشراف فني من مؤسسة افريكايرو للفنون.

واستهدفت منحة ناصر للقيادة الإفريقية، 100 شاب قيادي تنفيذي من الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، وصناع القرار بالقطاع الحكومي، والقيادات التنفيذية بالقطاع الخاص، وشباب المجتمع المدني، ورؤساء المجالس القومية للشباب، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والباحثين بمراكز البحوث الاستراتيجية والفكر، وأعضاء النقابات المهنية، والإعلاميين والصحفيين.

كما تُعد "ناصر" أول منحة (إفريقية– إفريقية) تمثل إحدى آليات تنفيذ مبادرة(1Million by 2021) لتأهيل مليون شاب إفريقي بحلول عام 2021، التي أطلقتها مفوضية العلوم والتكنولوجيا والموارد البشرية بالاتحاد الإفريقي مؤخرًا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

فيما تهدف المنحة إلى نقل التجربة المصرية العريقة في بناء المؤسسات الوطنية، وخلق جيل جديد من القيادات التحويلية الإفريقية الشابة ذات الرؤية المتماشية مع توجهات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي المؤمنة بخدمة أهداف الوحدة الإفريقية عن طريق التكامل، بالإضافة إلى إنشاء تجمع للقيادات الإفريقية الشابة الأكثر تأثيرًا على مستوى القارة، بالتدريب والمهارات اللازمة والرؤى الإستراتيجية.

