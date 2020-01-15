أخبار مصر | "أمهات مصر": امتحان الجغرافيا لأولى ثانوي في مستوى الطالب المتوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر": امتحان الجغرافيا لأولى ثانوي في مستوى الطالب المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الصف الأول الثانوي في نظام الثانوية الجديدة، جاء في مستوى الطالب المتوسط، بينما تباينت الآراء حول مستوى الامتحان في بعض المحافظات.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن الطلاب وأولياء الأمور أكدوا أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط في محافظات الجيزة والقليوبية والغردقة والإسماعلية وأسيوط والمنوفية والفيوم، بينما تباينت الآراء حول مستوى الامتحان في الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة.

واشتكى عدد من الطلاب وأولياء الأمور من صعوبة امتحان الجغرافيا في أغلب الإدارات التعليمية بمحافظاتي الإسكندرية وبورسعيد، مؤكدين أن الامتحان صعب وتضمن أسئلة في مستوى الطالب المتميز.