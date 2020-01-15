أخبار مصر | "الانحراف في فهم السنة".. أبرز إصدارات رواق الأزهر بمعرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الانحراف في فهم السنة".. أبرز إصدارات رواق الأزهر بمعرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره، كتاب "الانحراف في فهم السنة عند الجماعات المتشددة" للدكتور أيمن الحجار، الباحث بمشيخة الأزهر.



ويدعو الكتاب، إلى الفهم الصحيح والنظر إلى الحضارة الغربية نظرة نقدية بوصفها عملًا إنسانيًا يحتمل النقد، فضلًا على أنه يبين الأسباب التي أوقعت الجماعات المتشددة في الانحراف في فهم السنة النبوية، من خلال سرد بعض الروايات التي أُسيئ فهمها، مبينًا وجه الانحراف في تطبيق هذه الروايات، مردفًا ذلك بالفهم الصحيح الذي استقر عليه علماء الأمة.



ويمثل الكتاب لبنة في صرح الدفاع عن السنة النبوية المشرفة، ويُبرز جانبًا مهمًّا من الاعتراضات على بعض الأحاديث النبوية الشريفة التي فُهمت فهمًا مغلوطًا من قِبَلِ بعض المثقفين، ويرد عليها ردًّا علميًا محكمًا، كما يتناول تفنيد الإشكالات وبعض اللمحات والمفاهيم المتعلقة بالأحكام الشرعية والتصوف.

ويتناول الكتاب عرض وإبراز جهود الأزهر في تعليم الأمة، وبيان حركات الإصلاح فيه، والجمع بين الأصالة والمعاصرة، والخروج من ظلمات التبعية والتقليد إلى أنوار الإصلاح والتجديد، كما يهدف إلى التعريف بالغاية التي يرمي إليها التعليم في الأزهر، بتخريج علماء عالمين بالأحكام الشرعية والعلوم العربية والعلوم الحياتية، محافظين على التعاليم الدينية والآداب والنصائح العربية.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان: قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.