مصر | "قبلات وأحضان بـ20 جنيهًا".. حكاية عم نبيل والعذراء.. ابنة عمه لـ "الخليج 365": ملوش في الخلفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قبلات وأحضان بـ20 جنيهًا".. حكاية عم نبيل والعذراء.. ابنة عمه لـ "الخليج 365": ملوش في الخلفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"طلق مراته من 20 سنة علشان ملوش في الخلفة"، "كان عايش لوحده في الشقة"، "عم نبيل كان راجل غلبان وكبير في السن الناس كلها في المنطقة إتفاجئت باللي حصل"، "كان بيعطف عليها وتطلع تخدمه وتشتريله طلباته من السوق"، "محدش من أهل المنطقة لاحظ إن في علاقة بينهم لأنه راجل كبير والبنت صغيرة في السن، الله أعلم الحقيقة فين".

حتى جاء اليوم ليصورها مقاطع فيديو وهي بين أحضانة، ليشاهدها وهو جالس بمفرده ويبتزها بهم حال رفضها الذهاب إليه مرة آخري، أو إنهاء علاقتهما، لكن شاء القدر أن تُخطب الفتاة لشاب عمره مثل عمرها، وقررت الفتاة أن تقطع علاقتها بـ" عم نبيل"، وألا تذهب إليه مرة آخري، لكن عجوز المنطقة لم يستطع العيش بدون " إسراء"، حيث إتصل بها ليخبرها بأنه صورها صور ومقاطع فيديو وهو يقبلها ويلامس جسدها ويحضنها، وبالتوجه إلى شقته وتأكدها من تصويرها.

المتهمة شقيقة لـ 3 أولاد

وعلى بعد أمتار قليلة كان يتواجد منزل قديم مساحته صغيره ومكون من طابقين، حيث كان يسكن " عم نبيل" وابنة عمه وزوجها، لكل منهما شقته، والجهة المقابلة لمنزل " السائق العجوز"، كان يوجد منزل " إسراء"، فتاة عمرها 19 عاما، شقيقة لثلاثة أولاد وخلف ستار البلكونة كان يقف أحد أشقائها يتابع ما يحدث بالشارع، لعدم تمكنه من النزول للشارع والتشاجر، بعد حبس شقيقته لتواجد أمين شرطة من قوة قسم الجيزة أمام منزل المجني عليه، خاصا بعد تمثيل المتهمة جريمتها أمام فريق النيابة العامة، ورجال المباحث. Advertisements

قبلات وأحضان بـ 20 جنيها.. إعترافات المتهمة بقتل عجوز الجيزة



اعترفت الفتاة المتهمة بقتل عشيقها المسن، داخل شقته بمنطقة الجيزة، بأنها كانت تتردد عليه لمساعدته في قضاء حاجته المنزلية وشراء مستلزمات له، قائلة: " كنت بشتريله طلبات البيت"، وأضافت "إسراء" الفتاة العشرينية، خلال التحقيقات التي أجريت معها، أنه نشبت بينها وبين المتهم، علاقة من دون ممارسة الجنس، واقتصر الأمر بينهما على "قبلات وأحضان وملامسة جسدها"، متابعة "كان بيديني 20 أو 30 جنيه في المرة"، وبعد خطبتها قررت إنهاء علاقتها مع جارها المسن، لكنها فوجئت به يخبرها بتصويرها فيديوهات وصور مخلة لها، وعند طلبها بمسحهم، رفض المجني عليه، ويوم الجريمة، توجهت إليه بمنزله حاملة سلاح أبيض "سكين" بين طيات ملابسها، ولدى طلبها مسحه الصور والفيديوهات المخلة لها، رفض السائق الستيني العمر، مرة أخرى، فانهالت عليه بالضرب بالسكين، حتى أسقطته قتيلا وفرت هاربة.



العثور على جثة المجني عليه.. التحقيقات " المتهمة عذراء" تحقيقات رجال مباحث الجيزة، كانت فجرت مفاجآت حول واقعة قتل "نبيل" سائق بالمعاش، داخل شقته بمنطقة الجيزة، وتبين أن "إسراء" المتهمة بقتله "فتاة عذراء"، وكان المجني عليه يستغل حاجتها للمال، ويستدرجها لشقته، وكان يعطيها مبالغا مالية مقابل علاقتهما. وكان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بورود بلاغا بالعثور على جثة سائق داخل منزله، بنطاق القسم، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث القسم ومعاونه الرائد هشام فتحي، وعثر على جثة السائق مصاب بـ 17 طعنة متفرقة بالجسم، وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن المجني عليه كان تربطه علاقة غير شرعية بجارته ربة منزل، وكانت تتردد عليه بالشقة سكنه، ولدى خطوبتها لشاب آخر، قررت إنهاء علاقتهما غير الشرعية، إلا أن المجني عليه هددها بصور وفيديوهات مخلة لها، ويوم الواقعة، توجهت المتهمة إلى شقة عشيقها، وكان بحوزتهما سلاح أبيض سكين، وعند طلبها الفيديوهات والصور الخاصة بها رفض، ما دفعها إلى تسديد طعنات متفرقة بجسده، حتى اسقطته قتيل، وفرت هاربة، وتمكنت القوات بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض عليها واقتيادها إلى ديوان القسم وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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