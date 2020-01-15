مصر | المحكمة العليا بالسعودية تعيد النظر في إعدام مواطن مصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحكمة العليا بالسعودية تعيد النظر في إعدام مواطن مصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، على طلب النيابة العامة المصرية، إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المواطن المصري، علي أبو القاسم عبد الوارث مصطفى إلى المحكمة الجزئية لإعادة دراستها بمعرفة النيابة العامة السعودية.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إن النائب العام المستشار حمادة الصاوي أجرى اتصالا اليوم بنظيره السعودي ثَمَّنَ فيه مجهودات النيابة العامة السعودية وتطلعا إلى استمرار التعاون المشترك المثمر فيما بين النيابتين تحقيقا لحسن سير العدالة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان النائب العام المصري قد التقى نظيره السعودي خلال نوفمبر الماضي بالرياض، واستعرضا خلال اللقاء سُبل التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين، كما تناقشا فيما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة المصرية – في الجناية رقم 131 لسنة 2019 جنايات ثان مدينة نصر – المرتبطة بواقعة ضبط المواطن المصري المذكور.