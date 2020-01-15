مصر | تفاصيل مصرع طبيبتين وسائق في انقلاب ميكروباص بالكريمات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل مصرع طبيبتين وسائق في انقلاب ميكروباص بالكريمات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع حادث مروري مروع صباح اليوم الأربعاء بطريق الكريمات، أسفر عن مصرع طبيبتين وسائق، وإصابة 13 آخرين إثر إصطدام سيارة ميكروباص كانت تقل أطباء التكليف متجهين من محافظة المنيا إلى القاهرة وذلك أثناء استقلاله لذهابهم للتدريب الإلزامى بالقاهرة، بسيارة نقل آخري.

تلقت الإدارة العامة للمرور بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفيين ومصابين بطريق الكريمات، وعلى الفور انتقل رجال المرور بإدارتي القاهرة والجيزة لمكان البلاغ، لرفع حطام الحادث والمصابين، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفيات، وكلف مدير المرور بتكثيف التواجد المروري بالطريق لسحب الكثافات المرورية والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة آخري.

نقابة الأطباء تطالب بتعويض لضحايا الحادث

وقال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، إن أطباء المنيا الذين تعرضوا لحادث تصادم، تم نقلهم إلى مستشفيي أحمد ماهر ومعهد ناصر، موضحًا أن النقابة بدأت حصر أسمائهن للتواصل مع ذويهن، مشيرا أنه "يجب أن تصرف وزارة الصحة تعويضات عاجلة للأسر، لأن الحادث وقع أثناء عودتهن من تأدية التكليف، أي أنها إصابة عمل.

محافظ القاهرة يزور المصابين في معهد ناصر

وزار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات، بمعهد ناصر لتفقد حالة مصابي الحادث الذي كان يستقل 20 طبيبًا من المنيا للتدريب بالمعهد القومي للتدريب في القاهرة.

وتبين من المعاينة الأولية، مصرع 3 أفراد وهم "السائق وطبيبتان"، وإصابة 17 طبيبًا وطبيبة، تم نقلهم على الفور لمستشفيات حلوان و15 مايو، ومعهد ناصر، وقد تم نقل جميع المصابين إلى معهد ناصر، وأكد المحافظ، توفير كافة العناية الطبية للمصابين وإجراء الجراحات اللازمة لهم في حالة الاحتياج.

نقابة الأطباء تصدر بيان عن الحادث

وأصدرت نقابة الأطباء بيانًا عن الحادث الذي تعرض له عدد من أطباء التكليف أثناء توجههم للقاهرة لحضور التدريب الإلزامي في وزارة الصحة.

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وقال البيان: "حادث مفزع تعرض له مجموعة من شباب أطباء المنيا، على طريق حلوان أثناء ذهابهم لحضور دورة تدريبية بالقاهرة وقد نتج عن الحادث وفاة اثنين من الأطباء واثنين من المواطنين، إلى جانب إصابة 11 طبيب منهم حالة حرجة وستة من المواطنين، موضحا أنه تم نقل المصابين على الفور إلى مستشفيي حلوان العام ومستشفيي 15 مايو، ثم تم تحويل أغلب المصابين إلي معهد ناصر ما عدا حالة واحدة حرجة لطبيبة حذر من نقلها، وتوجه على الفور الدكتور أحمد السيد مقرر لجنة الشباب لمستشفى 15 مايو الآن ود. إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء إلى معهد ناصر لتقديم الدعم وتسهيل توفير الرعاية الطبية، وناشدت، لجنة الشباب الزملاء الأطباء بمساندة زملائهم المصابين بالمستشفيات.

أسماء المتوفين في مستشفى 15 مايو:

1 - دكتوره سماح نبيل

2- دكتوره رانيا محرم

3- سائق السيارة وائل كمال

والمصابون في معهد ناصر وحالتهم حرجة

1- د. نورا كمال عبداللطيف

2- د. نواره نبيل حمدان

3- د. ايمان عاطف سيف

4- راعوس القيس أشعيا

المصابون في مستشفي 15 مايو هم:

1- د. آمنة محمد خلف حالتها حرجة

2- د. سمية علي حالتها مستقرة

3- د. آية رفعت حالتها مستقرة

4- د. أمنية رفعت حالتها مستقرة

5- أحمد سيد محمد حالته مستقرة

6- كمال حالته مستقرة

أسماء المصابين في مستشفى حلوان

1- د. فاطمة منصور محمد

2- د. جهاد محمد يوسف

3- د. سلمى حسونة على

4- د. إيمان علي محمد

