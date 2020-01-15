مصر | "عارية وأثار سجائر".. مفاجأت جديدة بواقعة جثة "طفلة العجوزة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عارية وأثار سجائر".. مفاجأت جديدة بواقعة جثة "طفلة العجوزة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل جديدة حول واقعة العثور على "طفلة" تبلغ من العمر 3 سنوان بشارع أرض اللواء بالعجوزة، أنه بفحص البلاغات في الفترة الأخيرة، تبين وجود بلاغ من سيدة بإختفاء طفلتها، وتم استدعائها، فيما طلبت النيابة تحليل الـ "D.N.A" للتأكد من نسب الطفلة لها من عدمه، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، في وقت سابق، أن كاميرات المراقبة رصدت، مرور أحد الأشخاص بذات الشارع يحمل كيسًا بلاستيكيًا أسود اللون، وبعد بضع دقائق رصدت خروجه دون الكيس، ولم تحدد ملامحه لبعد المسافة، فيما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وأوضحت التحقيقات، بشمال الجيزة، تفاصيل واقعة العثور على جثة طفلة يتراوح عمرها ما بين سنتين و3 سنوات، أن اثنين من الأهالي عثرا على الجثة عارية بدون ملابس بشارع أرض اللواء بمنطقة العجوزة، وبها آثار ضرب وكدمات بمناطق متفرقة بجسدها، بالإضافة لآثار إطفاء سجائر بجسدها، فيما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وأمرت نيابة العجوزة، في وقت سابق انتداب الطب الشرعي، للتشريح والتصريح بالدفن.

تعود بداية الواقعة بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغًا من أهالي منطقة أرض اللواء بالعجوزة، يفيد بالعثور على جثة طفلة ملقاة بأحد الشوارع، وبالجثة أثار ضرب وكدمات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة