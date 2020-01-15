مصر | "أوهموه بكروت هدايا".. حبس طالبين مزقا جسد تاجر بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أوهموه بكروت هدايا".. حبس طالبين مزقا جسد تاجر بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة حبس طالبين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بتمزيق جسد تاجر لسرقته في منطقة المقطم.

البداية عندما ورد لقسم شرطة المقطم، إشارة مستشفى البنك الأهلي، تفيد باستقباله أحمد م، 32 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالرسغ الأيسر والأوتار القابضة والفك بالانتقال، يعمل تاجرًا، وبسؤال المصاب قرر تعرفه على أحد الأشخاص يدعي ماجد، ولا يعلم باقي بياناته، من على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لقيام الأخير بعرض كروت الهدايا الخاصة بألعاب البلاي ستيشن، واتفق معه على شراء تلك الكروت مقابل مبلغ مالي 30 ألف جنيه والتقابل بشارع المعهد الأزهري، دائرة القسم.



وفور وصوله فوجئ بقيام المشكو في حقه وبصحبته آخر بالتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة"، وإحداث إصابته المشار إليها، واستوليا منه على المبلغ المالي وبعض الأوراق الشخصية كرها عنه وفرا هاربين.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من ماجد ا، 18 سنة، طالب، محمد ج، 22 سنة، طالب، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهما القوة المرافقة من ضبطهما وبمواجهتهما بالتحريات، وما جاء بأقوال المجني عليه اعترفا بارتكاب الواقعة.



وبسؤال المجني عليه اتهمهما بسرقته بالإكراه، فيما تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.