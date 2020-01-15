مصر | إنقاذ طفل ومصرع 14 طبيبا.. أبرز أخبار الحوادث اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنقاذ طفل ومصرع 14 طبيبا.. أبرز أخبار الحوادث اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:-

وفاة شاب أثناء صيانة الصرف الصحي بالعياط

لقى شاب مصرعه إثر انهيار حفرة عليه، حال قيامه بأعمال صيانة في الصرف الصحي بمركز العياط، جنوب الجيزة.

ضبط ٤ لصوص سروقوا "لورد" بالوايلي

كشف رجال الأمن بالقاهرة، غموض بلاغ بسرقة لودر من موقع تحت الإنشاء بحي الوايلي، حيث تبين أن ٤ لصوص وراء ارتكاب الواقعة، تم ضبط ٢ منهم، وجار البحث عن الآخرين، ووجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بتشكيل فريق بحث لسرعة القبض على المتهمين الهاربين وتولت النيابة التحقيق.

وفيات و14 مصابا في حادث سير لميكروباص ينقل أطباء بالقاهرة

ظهرت كثافات مرورية بطريق الإقليمي بحلوان، إثر وقوع حادث سير بين سيارة ميكروباص تنقل 14 شخصا وبين سيارة ربع نقل

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الحماية المدنية تنقذ طفلا عقب احتجازه داخل غرفته بالشروق (صور)

تمكنت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية، من إنقاذ طفل عقب احتجازه داخل غرفته بالشروق.

صاحب محل يفقد عينه دفاعا عن "لقمة عيشه" بالقاهرة

أقدم 3 عاطلين أثناء محاولة سرقتهم لمحل في المرج بالقاهرة، على إطلاق النار على صاحبه لمقاومته لهم.