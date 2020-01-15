مصر | إنقاذ طفل ومصرع 14 طبيبا.. أبرز أخبار الحوادث اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنقاذ طفل ومصرع 14 طبيبا.. أبرز أخبار الحوادث اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفاة شاب أثناء صيانة الصرف الصحي بالعياط
لقى شاب مصرعه إثر انهيار حفرة عليه، حال قيامه بأعمال صيانة في الصرف الصحي بمركز العياط، جنوب الجيزة.
ضبط ٤ لصوص سروقوا "لورد" بالوايلي
كشف رجال الأمن بالقاهرة، غموض بلاغ بسرقة لودر من موقع تحت الإنشاء بحي الوايلي، حيث تبين أن ٤ لصوص وراء ارتكاب الواقعة، تم ضبط ٢ منهم، وجار البحث عن الآخرين، ووجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بتشكيل فريق بحث لسرعة القبض على المتهمين الهاربين وتولت النيابة التحقيق.
وفيات و14 مصابا في حادث سير لميكروباص ينقل أطباء بالقاهرة
ظهرت كثافات مرورية بطريق الإقليمي بحلوان، إثر وقوع حادث سير بين سيارة ميكروباص تنقل 14 شخصا وبين سيارة ربع نقل
الحماية المدنية تنقذ طفلا عقب احتجازه داخل غرفته بالشروق (صور)
تمكنت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية، من إنقاذ طفل عقب احتجازه داخل غرفته بالشروق.
صاحب محل يفقد عينه دفاعا عن "لقمة عيشه" بالقاهرة
أقدم 3 عاطلين أثناء محاولة سرقتهم لمحل في المرج بالقاهرة، على إطلاق النار على صاحبه لمقاومته لهم.
"تصل للإعدام".. تعرف على عقوبة الشهادة الزور في القانون
"ولا تقولون باطلا".. هكذا حثتنا الأديان على عدم القول الزور أو الشهادة الزور، لأنها تعد من الجرائم التي يُعاقب عليها قانون العقوبات المصري، وهي القسم غير الصادق باليمين أو تزوير الحقيقة بالقول، سواء كانت مكتوبة كتزويير العقود والأوراق أو شهادة شفاهية أي منطوقة، الأمر الذي يسبب إخفاق العدالة في بعض الأحيان، لما لها من إعتماد علي اثبات وأدله.
بالمستندات.. أسماء المعروضين لتجديد حبسهم بـ"أحداث 20 سبتمبر" في السويس
حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، على كشف بأسماء متهمي السويس المعروضين اليوم لتجديد حبسهم في القضية رقم 1413 لسنة 2019 أمن دولة عليا، وهي قضية منسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث 20 سبتمبر" شمل الكشف 253 متهمًا.