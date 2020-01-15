مصر | ازدحام مروري بشارع مراد للمتجه من الجيزة إلى الدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ازدحام مروري بشارع مراد للمتجه من الجيزة إلى الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد شارع مراد بالجيزة، عصر اليوم الأربعاء، ازدحامًا مروريًا، حيث توقفت الحركة تماما بالشارع، للمتجه من ميدان الجيزة، إلى الدقي وشارع النيل، وسط انتشار قوات الشرطة لتيسير الحركة المرورية وفض التكدسات من خلال منع توقف السيارات المخالفة التي تسبب إعاقة حركة المرور.

وانتشرت كثافات مرورية بنزلة شارع البحر الأعظم بالطريق الدائري، وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، وحدث تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة، وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وظهرت كثافات مرورية على الدائري، في الاتجاه القادم من البحر الأعظم إلى المريوطية، وحدوث بعض الكثافات، وانتقال قيادات الادارة العامة للمرور لمكان البلاغ لسحب الكثافات المرورية والأحمال.

وانتظمت حركة المرور بمحور المشير طنطاوي بالقاهرة في الطريق المؤدى إلى وسط البلد، كما ظهر انسياب في الحركة المرورية في الطريق العكسي المتجه إلى القاهرة الجديدة، وانتظمت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية سيولة مرورية فى حركة السيارات، ونفس الأمر أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.