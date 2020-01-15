شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع الثالث حول سد النهضة بالعاصمة واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء بواشنطن، في الاجتماع الثالث الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية كلًا من مصر والسودان وإثيوبيا، وفى حضور ممثلين عن الجانب الأمريكى وكذا البنك الدولى، لاستكمال التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية -في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- "اجتماعات واشنطن حول سد النهضة تتواصل ... بدء أعمال اليوم الثالث من الاجتماعات التي دعت إليها الإدارة الأمريكية كل من مصر وإثيوبيا والسودان، وبحضور البنك الدولي.

وكان شكري قد توجه السبت الماضى إلى العاصمة الأمريكية للمشاركة في الاجتماع، كما سيعقد عددًا من اللقاءات مع الدوائر الأمريكية المختلفة لدى الإدارة والكونجرس، لبحث أبعاد العلاقات الثنائية بين الدولتين، فضلًا عن التشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

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وتستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماع يضم وزراء الخارجية ووزراء الرى للدول المعنية بسد النهضة الأثيوبية، لاستكمال المفاوضات بهدف حل الخلافات بينهما.

ويعد اجتماع واشنطن لوزراء الخارجية ووزراء الرى يمثل الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق قبل تفعيل البند العاشر من إعلان المبادئ، والذى ينص على اللجوء إلى وسيط متفق عليه، أو رفع الأمر لرؤساء الدول والحكومات.

وكانت السودان قد أعلنت أنه تم تقديم مقترحات للملء الأول والتشغيل السنوى من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا شملت تعريفات الجفاف والجفاف المستمر وما هى الاحتياطات اللازمة فى التشغيل للجفاف وما هى الاحتياطات اللازمة فى التشغيل للجفاف المستمر، قائلة: بصورة عامة هناك تقارب فى المواقف، لكن أيضًا هناك خلافات فى وجهات النظر فى بعض النقاط التى سيتم دراستها كل دولة على حده ومناقشتها فى اجتماع أديس أبابا المقبل.