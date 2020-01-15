مقتل قائد وحدات حماية سنجار وإصابة مدنيين فى قصف تركى شمال العراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر عراقى مقتل قائد وحدات حماية سنجار زردشت شنكالي شمال العراق جراء قصف جوى تركى على القضاء، ما أدى لسقوط عدد كبير من الجرحى المدنيين من الطائفة الإيزيدية وتدمير مدرسة ابتدائية كانت خالية خلال القصف الجوى، وأشار المصدر العراقى إلى أن هذه المرة الرابعة التى تستهدف فيها تركيا سنجار من خلال القصف الجوى المرة الأولى فى 2017، الثانية فى 2018، الثالثة فى 2019، والرابعة فى 15 يناير 2020.
كانت قيادة عمليات نينوي أكدت اليوم الأربعاء مقتل ثمانية من عناصر اليبكه (تابعين لحزب العمال الكردستاني) وإصابة ستة آخرين في قصف نفذته طائرات تركية لقضاء سنجار120/ كم شمال غرب الموصل.
وقال المقدم فى الجيش العراقى سلام العكيدى إن ثمانية من عناصر اليبكه قتلوا اليوم وأصيب ستة آخرون فى قصف نفذته الطائرات التركية على مجمع حطين الواقع فى ناحية سنونى فى قضاء سنجار.
ويأتى الهجوم التركى بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى بغداد واجتماعه بكبار المسؤولين العراقيين
وتتواجد وحدات حماية سنجار التابعة لحزب العمال الكردستاني في سنجار إلى جانب مقاتلين ايزيديين وفصائل الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية الأخرى منذ أن انسحبت منها قوات البيشمركة بعد أحداث 16 اكتوبر 2017 .
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