شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن تولى غادة والى مهام منصبها الدولى رسميًا فى 3 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مدير الإعلام والمعلومات فى مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا مارتن نيسركى ، أن مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات الدكتورة غادة والى سوف تتولى مهام منصبها رسميًا فى الثالث من فبراير المقبل، وتوجه نيسركى فى اللقاء السنوى، اليوم الأربعاء، مع الصحفيين والإعلاميين المعتمدين فى المقر الأممى فى فيينا، بالتهنئة لمصر للفوز بهذا المنصب الدولى الرفيع، متمنيًا للدكتورة غادة والى التوفيق فى قيادة المنظمة الدولية فى فيينا إلى مزيد من التقدم والازدهار.

واستعرض نيسركى، خطة مؤتمرات واجتماعات الأمم المتحدة فى فيينا للعام الجاري، مشيرًا إلى وجود العديد من الفعاليات فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات وغيرها من مكاتب ووكالات الأمم المتحدة.

ولفت نيسركى، إلى أن مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية حقوق الإنسان وحماية المناخ وتعزيز الأمان النووى والتنمية المستدامة من أبرز القضايا التى سوف تبحثها مؤتمرات الأمم المتحدة فى فيينا على مدى العام الجاري.

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ويأتي اختيار وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى لمنصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية فى فيينا، ليبرز الدور الريادى والهام لمصر على الساحة الدولية والعالمية، بالإضافة إلى الثقة فى قوة مصر لتقديم ما يخدم مصالح الدول الأعضاء، ويحقق أهداف المكتب فى مواجهة تحديات الجريمة المُنظمَة، بالإضافة إلى انتشار المخدرات وظاهرة الإدمان.

وتواجه غادة والى قضايا حساسة للغاية تتمثل فى مكافحة انتشار الجرائم والمخدرات، كان اختيارها بناء على تمتعها بأكثر من ثلاثين عامًا من الخبرة فى مجال التنمية المستدامة والحد من الفقر والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب.

ومن المتوقع أن تضع والى استراتيجية جديدة مماثلة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات التى كانت قد وضعتها من قبل فى مصر، وقادت حملة على مستوى الوطن للتوعية بالمخدرات والوقاية منها بين الشباب وقادت برامج مبتكرة لإعادة تأهيل وإعادة دمج الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات، وعلى مستوى المجتمع.