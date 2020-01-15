شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. ارتفاع ضحايا حادث ميكروباص 15 مايو لـ 4 أطباء وإصابة 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، من بينها متابعة افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعدة برنيس العسكرية بحضور الشيخ محمد بن زايد، وإعلان وزارة الصحة والسكان عن وفاة 4 أطباء وإصابة 17 آخرين فى حادث اصطدام سيارة ميكروباص، بالقرب من مدينة 15 مايو، وتأجيل مباراتى الأهلي والنجم الساحلى، والزمالك ومازيمبي فى دورى أبطال أفريقيا.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 2 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس علي القانون بعد أن أن وافق عليه مجلس النواب.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، برفقة الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، افتتاح قاعدة برنيس العسكرية أكبر قاعدة عسكرية فى منطقة البحر الأحمر، وعرضت الاحتفالية الخاصة بافتتاح القاعدة العسكرية الجديدة، فيلما تسجيليا عن قاعدة برنيس العسكرية، والذى يتحدث عن الاستعدادات المكثفة للقوات المسلحة المصرية على كافة الأصعدة، لردع أى عدوان يهدد أمن مصر وشعبها العظيم، وأهمية قاعدة برنيس العسكرية ودورها فى حماية الأمن القومى المصرى من ناحية البحر الأحمر، فى إطار الارتقاء بأعلى معدلات التسليح، والكفاءة القتالية للقوات المسلحة المصرية، ويعرض أيضا الفيلم التسجيلى كافة المعلومات المتعلقة بالقاعدة العسكرية الجديدة.

التقى النائب العام، المستشار حماده الصاوي، وفريق التحقيق المصري في قضية وفاة المواطن الإيطالي "جوليو ريجيني"، عددا من المحققين الإيطاليين، لتطوير للتعاون، وأشار إلى تشكيل فريق تحقيق جديد يعكف على دراسة وترتيب أوراق القضية ويعمل على اتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستجلاء الحقيقة في حيادية واستقلالية تامة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 4 أطباء وإصابة 17 آخرين فى حادث اصطدام سيارة ميكروباص، بالقرب من مدينة 15 مايو، أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، برفقة الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، مطار برنيس الدولى، داخل قاعدة برنيس العسكرية، واستمع الرئيس السيسى إلى شرح تفصيلى عن المطار، ثم اجرى الرئيس السيسى جولة داخل المطار، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهد عرضًا مباشرًا، للتدريب البحرى ضمن المناورة قادر 2020 فى قاعدة برنيس البحرية، تضمنت عملية إسقاط عناصر القفز الحر لقوات المظلات، استعدادًا لتنفيذ أعمال الملاحة الجوية والوصول لمناطق العمل المخططة، وذلك خلال افتتاح قاعدة برنيس العسكرية الجديدة جنوب البحر الأحمر.

نجحت الأجهزة الأمنية بالدقهلية في إلقاء القبض على 4 طلاب وسائق "توك توك" لاتهامهم في واقعة سرقة 8 أجهزة خاصة بتقوية شبكة الواى فاى من داخل مدرسة بدائرة مركز شربين.





غازل نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الدولة المصرية فى الأيام القليلة الماضية عبر محاولات عدة طلباً للحوار ولكسر حالة الجمود التى تسببت فيها أنقرة لتبنيها مواقف معادية للشعب المصري منذ سقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية فى 2013. وبعد أيام من محاولات أنقرة غزو الأراضي الليبية وهو الأمر الذى تصدت له مصر فى المحافل الدبلوماسية بشكل لافت، مما ساهم فى عرقلة تلك المؤامرة، بدأت تركيا فى تنبي نبرة جديدة مع القاهرة، ظهرت على لسان كل من، مصطفى اليتاش وزير الاقتصاد التركى السابق وياسين اقطاي مستشار أردوغان الحالي.

لفظت ربة منزل في العقد السادس من عمرها انفاسها الأخيرة بمستشفى الصدر بأسيوط إثر إصابتها بمرض الانفلونزا الموسمية "H1N1"، وكانت مديرية الصحة بأسيوط تلقت إخطارًا من مستشفى الأمراض الصدرية بوفاة "اعتدال .ر .ا" 51 عامًا، إثر إصابتها بمرض الانفلونزا الموسمية بعد دخولها العناية المركزة بـ6 ساعات.

قبل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، استقالة رئيس الوزراء دميترى ميدفيديف، وذلك حسبما افادت فضائية "سكاى نيوز" فى خبر عاجل منذ قليل.

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قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، اليوم الأربعاء، إن مصر ستزيد الغاز المصدر إلى أوروبا إلى 20 شحنة شهريا بعد تشغيل محطة الإسالة فى دمياط.

كشف رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، عن نية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تشكيل لجنة من 40 شخصية تتولى هيكلة المجلس الرئاسي الليبي، وتشكيل حكومة وحدة جديدة، مؤكدا أن البعثة الأممية ستتولى اختيار 14 شخصية، على أن يختار مجلس النواب 13 شخصية، ويختار مجلس الدولة مثلهم.

كشف الإعلامى محمد الساعاتى، المتحدث الرسمى لنقابة القراء، أن الشيخ محمد محمود الطبلاوى نقيب القراء بخير ويتواجد الآن فى منزله بقرية صفط جدام بمركز تلا بمحافظة المنوفية، وأن الشيخ يقضى فترة نقاهة بعد إجرائه مؤخرا عملية جراحية، كللت بالنجاح، لافتا إلى أن الشيخ يستقبل بمنزله محبيه للاطمئنان على صحته.





قال رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن ما حصل أمس "تمرد"، حيث تم استخدام الأسلحة فى الخرطوم، موضحًا أنه تم احتواء الوضع والتحقيق سيكشف من يقف خلف الأحداث، وأضاف رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان، خلال حواره على قناة العربية: "عالجنا كل المسائل المالية للمتمردين ونعتقد أن الأمر مخطط ومحضر مسبقا، وتم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة فى أحداث الخرطوم، واستولينا على مدرعات وأسلحة مضادة للطائرات من المتمردين".

واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تحقيق طفرة فى سيستم الامتحان الالكترونى، بامتحانات الصف الثانى الثانوى العام، بعد أداء الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية إلكترونيا على التابلت، حيث أعلنت الوزارة نجاح منصة الامتحان الإلكترونى فى رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019 /2020، موضحة أنه أدى امتحان اللغة الأجنبية الثانية 587 ألف و108 طالبوطالبة بالصف الثاني الثانوي.

"محمد كان حنين عليا، عمره مع ما زعلنى، عوضى على الله"، بهذه الكلمات تحدثت والدة شهيد الشهامة فى الدقهلية الذى لقى مصرعه إثر دفاعه عن سيدة حاول لصوص سرقتها، وأضافت والدة الشهيد في حديثها لـ"الخليج 365": "محمد" كان أعز أبنائى، وللاسف الدنيا لم تضحك له كثيرا، فقد باءت محاولته الأولى للزواج بالفشل بعدما أنجب بنتين، وانفصل عن زوجته وقررنا تزويجه للمرة الثانية من فتاة أخرى تعلق قلبه بها وكانت محبوبه لدى بنتيه، وبالفعل تزوجها لكنه مات بعد 10 أيام من زفافه.

كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد لموجة عدم استقرار بالأحوال الجوية بداية من غدا وحتى السبت، حيث تشهد البلاد نشاط للرياح على بعض المناطق يزيد احساسنا بانخفاض درجات الحرارة ويؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط





مازالت الألغاز والأسرار تحيط بقضية اقتحام أحد الأشخاص لفيلا نانسى عجرم، وزوجها الدكتور فادى هاشم، والذى قام الأخير بقتل محمد حسن الموسى، لتوجه النيابة اللبنانية لزوج نانسي عجرم تهمة القتل العمد.

قال محمد مرجان المدير التنفيذى للأهلى إن تم تأجيل مباراة الأهلى أمام النجم الساحلى إلى يوم 26 يناير بدلاً من 24 الشهر ذاته، موضحاً أن الاتحاد المصرى خاطب الاتحاد الأفريقى بتأجيل المباراة بناء على طلب الجهات الأمنية ووافق الاتحاد الأفريقى وأرسل خطابا للأهلى بموعد المباراة الجديد يوم الأحد 26 يناير.

تلقى اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يفيد بتقديم موعد لقاء الزمالك ومازيمبى الكونغولى فى خامس جولات دور المجموعات لدورى الأبطال الأفريقى، وقرر الكاف تقديم المباراة 24 ساعة لتقام يوم 24 يناير الجارى بدلا من يوم 25 لنفس الشهر باستاد السلام.

اقترب مسئولو النادى الأهلى من انهاء صفقة السنغالى اليو بادجى مهاجم رابيد فيينا النمساوى، الذى يبلغ من العمر 22 عامًا، ليصبح ثانى الصفقات الحمراء بعد إتمام صفقة محمود عبد المنعم كهربا خلال الميركاتو الشتوى الجارى.

كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية عن مفاجأة مدوية من من نجوم مانشستر سيتي عقب الفوز الكبير الذى حققه الفريق الأسبوع الماضي على أستون فيلا بنتيجة 6-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قالت الصحيفة أن لاعبى الفريق احتفلوا مع 22 عارضة أزياء من إيطاليا بالفوز الكبير في أحد فنادق المدينة، حيث تم حجز غرف للفتيات الإيطاليات في فندق على بعد بضعة كيلومترات فقط من المكان الذي يعيش فيه العديد من اللاعبين.