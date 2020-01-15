شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أول حالة مصابة بإنفلونزا "H1N1" فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفظت ربة منزل في العقد السادس من عمرها انفاسها الأخيرة بمستشفى الصدر بأسيوط إثر إصابتها بمرض الانفلونزا الموسمية "H1N1"، وكانت مديرية الصحة بأسيوط تلقت إخطارًا من مستشفى الأمراض الصدرية بوفاة "اعتدال .ر .ا" 51 عامًا، إثر إصابتها بمرض الانفلونزا الموسمية بعد دخولها العناية المركزة بـ6 ساعات.

وكانت الحالة دخلت العناية المركزة بمستشفى الإيمان العام بتاريخ 4 يناير الجارى، تعاني من ارتفاع حرارة الجسم بشكل مفاجئ وسعال، وبالفحص تبين إصابتها بالانفلونزا الموسمية "H1N1" على الفور تم احتجازها بالعناية المركزة بالمستشفى لتلقي العلاج، وبسبب تدهور حالتها الصحية تم نقلها الى العناية المركزة بمستشفى الأمراض الصدرية، وتوفيت بعد 6 ساعات من دخول المستشفى.

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وكانت وزارة الصحة أعلنت سلسلة من الإجراءات الوقائية الهامة التى يجب اتباعها للحد من انتشار الأنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها المختلفة التى تؤثر سلبا على الصحة العامة، وقالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن من الإصابة بالإنفلونزا من خلال الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1 متر بينك وبين الشخص المصاب بالأنفلونزا مع الابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر المستطاع.

وطالبت وزارة الصحة بالإمتناع عن ملامسة الأنف والفم دون غسل اليدين، بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة اليدين، وذلك عن طريق غسلهما بالماء الجاري والصابون أو فركهما بغسول الأيدي الكحولي، خصوصاً في حالة ملامسة الأنف والفم أو ملامسة الأسطح المحتمل تلوثها.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، توافر مصل الإنفلونزا بمكاتب الصحة لجميع المواطنين الكبار والصغار، وأكدت وزارة الصحة أنه لا صحة لنقص المصل، مُشددةً على توافر جميع الأمصال الطبية بكافة المستشفيات؛ وأن المخزون الاستراتيجي من مصل الإنفلونزا مُطمئن ويكفي لمدة 6 أشهر.