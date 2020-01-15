شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارين جدد لرئيس مجلس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 2 مكرر (ب)، قرارين للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يشملان قرار رقم 81 بشأن استبدال عبارتا «وزيرة التعاون الدولي»، «وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية» بعبارتي «وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي» و«وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري». وجاء القرار رقم (83)، بشأن استبدال نص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء بنص آخر.

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