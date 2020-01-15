شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ٢٠٠ كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بطوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الاجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ حملة مكبرة على محالات الجزارة للتأكد من سلامة المعروضات من اللحوم للاستخدام الادمي اسفرت الحملة عن ضبط ٢٠٠ كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستخدام الادمي وبها رائحة كريهه وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كانت تعليمات محمد خيري رئيس مجلس مدينة طوخ بتكثيف المرور هلي اماكن عرض المنتجات الغذائية فشن سمير عمر نائب رئيس المدينة حملة مكبرة تلاحظ خلال وجود لحوم معروضة بها رائحه كريهه وفاسدة بعد تغير الخواص بها قامت الحملة بمصادرة اللحوم وتحرر محضر بالواقعة والتحفظ على الكميات المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة.

وأشار سمير عمر إلى أنه بالكشف الظاهري وبالعين المجردة على اللحوم تبين أن المضبوطات بها تغير واضح في الخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، الأمر الذي يجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي والحيواني، لذا يتم استئذان النيابة العامة في إعدام جميع المضبوطات وذلك حرصا على الصحة العامة وسلامة المواطنين ومنع انتشار الأمراض والأوبئة بين جمهور المستهلكين وتم غلق وتشميع المحل والمجزر للعمل بدون ترخيص.