شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: تشكيل فريق تحقيق جديد لدراسة وترتيب أوراق «قضية ريجيني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى النائب العام المستشار حماده الصاوي، وفريق التحقيق المصري في قضية وفاة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الأربعاء، بعددٍ من المحققين الإيطاليين.

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ورحب النائب العام بالمحققين الإيطاليين، وأشار إلى تشكيل فريق تحقيق جديد يعكف على دراسة وترتيب أوراق القضية ويعمل على اتخاذ كل إجراءات التحقيق اللازمة لاستجلاء الحقيقة في حيادية واستقلالية تامة، مؤكداً استمرار وتطوير التعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة بروما؛ بغية الوصول إلى الحقيقة بموضوعية وشفافية تامة بعيداً عما يتم تداوله إعلامياً من معلوماتٍ مغلوطة عن القضية.

واستمع فريق التحقيق المصري خلال الاجتماعات المشتركة التي دارت خلال يومي 14 و15 يناير، إلى رؤى المحققين الإيطاليين، وتبادلا المعلومات ووجهات النظر.

واتفق الطرفان على استمرار التعاون القضائي المثمر بين النيابتين، وأكدا تنفيذ كل جانب كل إجراءات التحقيق المطلوبة من الجانب الآخر مع احترام قوانين الدولتين.