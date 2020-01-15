شكرا لقرائتكم خبر عن «غراب»: لن يضار مُسن على أرض محافظة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه لن يسمح بالإضرار بمسني الشرقية باعتبارهم أكثر الفئات المستحقة للرعاية والاهتمام.

قال المحافظ خلال لقائه برواد نادي المسنين بمدينة الزقازيق للاستماع لمشكلاتهم على الطبيعة، وتوفير الحلول اللازمة لها، الأربعاء، إنه «جئت إليكم اليوم تلبية لدعوتكم الكريمة، وللتعرف على احتياجاتكم فأنتم في القلب وعلى الرأس»، مؤكدًا أنه «من واجبنا أن نستمع إليكم، ونعمل على رسم البسمة على وجوهكم، وإدخال البهجة في نفوسكم».

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تعرف المحافظ على المشاكل القائمة بين رواد نادي المسنين، والجمعية النسائية لتحسين الصحة بحضور ممثلاً عن مجلس إدارتها، مؤكداً على ضرورة إيجاد حلول توافقية ترضي الجميع دون المساس بحقوق المسنين.

فيما أبدى المسنون سعادتهم البالغة بزيارة محافظ الشرقية لهم، ومشاركاتهم قضاياهم واهتماماتهم المختلفة، مقدمين له الشكر لاهتمامه وجلوسه بينهم لحل مشاكلهم.

كما قام المحافظ ومرافقوه بزيارة تفقدية لمركز الخدمات المتكاملة للأسرة والطفولة، للتعرف على احتياجات المركز ومتطلباته المختلفة، والتأكيد على أن المحافظة تسعى إلى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمنشآت الاجتماعية المختلفة لما تقدمه من خدمات لفئات المجتمع .