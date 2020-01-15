شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري لحقوق المرأة» يطلق الدورة الثانية من سلسلة التدريبات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المركز المصري لحقوق المرأة، انطلاق الدورة الثانية من سلسلة التدريبات الإلكترونية، التي ينفذها بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية.

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تأتي سلسلة التدريبات في إطار مشروع «تعزيز قدرات المرأة المصرية من أجل المشاركة الفعالة في المجالس المحلية»، ويهدف إلى تعزيز قدرات المرأة والقيادات الشابة للمشاركة بفاعلية في المجالس المحلية، ويسعى المشروع إلى التشبيك فيما بينهن وبين منظمات المجتمع المدني في ثماني محافظات يستهدفها المشروع.

وأوضح المركز، في بيان صحفي، الأربعاء، أن الفرصة متاحة للشباب من الجنسين للمشاركة وبقوة في الحياة السياسية من خلال مواد دستور 2014 فعلى مستوى البرلمان تم تخصيص 25% من المقاعد للمرأة ونزول السن إلى 25 سنة، أما على مستوى المجالس المحلية فتم تخصيص 25% للشباب و25% للمرأة ونزول السن إلى 21 سنة. ويسعي المركز جاهدا إلى نقل خبراته ومعارفه مع الاستفادة القصوى من وسائل التكنولوجيا الحديثة في تقديم سلسلة من التدريبات موجهة للمرأة والشباب من الجنسين- عبر الانترنت حول المشاركة السياسية في مواقع صنع القرار.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز يعمل منذ نشأته في تعزيز مشاركة المرأة السياسية على مستويين أولهما؛ تهيئة بيئة سياسية تُتيح للنساء فرص الوصول إلى المناصب القيادية وخوض الانتخابات سواء البرلمانية أو المحلية من خلال العمل على تعديلات تشريعية حيث يعد المركز من أوائل المؤسسات التي دعت إلى تخصيص مقاعد للنساء في الانتخابات، أما المستوى الثاني فإن المركز أيضاً يدعم تلك البيئة السياسة بتأهيله لكوادر نسائية مُدربة يمتلكن القدرة على خوض الانتخابات سواء البرلمانية أو المحلية وعلى وعي تام بكل اختصاصات كلا المجلسين وأدواتهما.