استياء أولياء الأمور بعد رفع «التعليم» شعار «ادفع مصروفاتك تاخد نتيجتك»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية مقطع فيديو من المناورة «قادر 2020» بمشاركة الأسلحة المنضمة حديثًا للقوات، في إطار خطة التدريب القتالى للقوات المسلحة.

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وشاركت تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوى، بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات في تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية، تتضمن عمليات الفتح الاستراتيجى للقوات على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وعلى ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط.

ومن المقرر تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى والقوات البرية، بما يثبت قدرة القوات المسلحة على تأمين المصالح القومية للدولة والتعامل مع كل العدائيات على جميع الاتجاهات الاستراتيجية في توقيت متزامن.

وجاء في الفيديو أن «رجال القوات المسلحة المصرية يعلنون عن أنفسهم»، فيما تعد المناورة «قادر 2020» تأكيدًا على قوة وجاهزية القوات المسلحة لحماية مقدرات وثروات الوطن.