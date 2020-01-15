شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار الفرق المرورية بالطرق السريعة في المنيا بسبب الشبورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انتشرت الفرق المرورية بالمنيا، بالطرق السريعة الثلاثة الصحراويين الشرقي والغربي، والزراعي السريع (مصر- أسوان)، للحد من سرعات السائقين في ظل الشبورة المائية وانعدام الرؤية. كما قامت الفرق المرورية بوضع العلامات التحذيرية للحد من السرعات بمداخل ومخارج ومناطق التمركزات للمحافظة. وعلى صعيد آخر، قال المهندس عبدالعاطي صديق، مدير زراعة المنيا، إن ارتفاع نسبة الصقيع في فترات الليل لم يؤثر سلبا على الزراعات الشتوية خاصة محصول القمح.

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