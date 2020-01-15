شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تنعي ضحايا حادث «أطباء المنيا».. ووفد من النقابة والوزارة يزور المصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت نقابة الأطباء الطبيبتين اللتين لقيتا مصرعهما في حادث بالطريق الصحراوي بالقرب من مدينة 15 مايو.

ووصفت النقابة، في بيان صحفي، الأطباء المتوفين بـ«شهداء المهنة»، وتمنت الشفاء العاجل للأطباء والطبيبات المصابين.

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وزار وفد من النقابة والوزارة مستشفى معهد ناصر، للاطمئنان على المصابين، وجاء على رأسهم الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتورة نجوى الشافعي، وكيل النقابة، والدكتور ايهاب الطاهر، أمين عام النقابة، والدكتور محمد عبدالحميد، امين الصندوق، والدكتورة مني مينا، عضو المجلس السابق، والدكتور أحمد صفوت، عضو مجلس نقابة اطباء القاهرة، والدكتور شريف وديع، مساعد وزيرة الصحة، والدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة.

كما نعت نقابة الأطباء في المنيا، ضحايا الحادث، على صفحتها الرسمية (فيس بوك)، وجاء نصه: «تنعي نقابة أطباء المنيا الزميلات الطبيبات شهداء المهنة واللاتي وافتهن المنية إثر الحادث المروع على الطريق الصحراوي أثناء توجههن لحضور تدريب تابع لوزارة الصحة».

كان 15 طبيب وطبيبة من المنيا (دفعة تكليف ٢٠١٧) قد تعرضوا لحادث مروع صباح اليوم، أثناء توجههم للتدريب في برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة، نتج عن الحادث وفاة طبيبتين وتم نقل المصابين إلى مستشفيات حلوان و15 مايو ومعهد ناصر لتلقى الرعاية الطبية.

ونتج عن الحادث وفاة الدكتورة سماح نبيل، والدكتورة رانيا محمد، طبيبتان بالمنيا، وأحمد فتحي، سائق، ووائل كمال محمد.