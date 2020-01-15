شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من محافظ المنوفية بشأن قصر ثقافة شبين الكوم الجديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بسرعة إنهاء الأعمال والتجهيزات الفنية لقصر ثقافة شبين الكوم الجديد.

جاء ذلك خلال تفقده للمبني للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة تنفيذ المراحل النهائية، رافقه الأستاذ أحمد فوزي مدير مديرية الثقافة بشبين الكوم.

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وتفقد «أبوليمون»، الأقسام المختلفة للمبنى واستمع إلى شرح تفصيلي عن كافة الأعمال والتجهيزات التي تم الانتهاء منها، وأشار مدير مديرية الثقافة إلى أن المبنى يحتوي على مسرح قائم على مساحة 3300 م2 ويضم 490 مقعدا (صالة، بلكون) ومجهز بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة لاستيعاب جميع العروض المسرحية وكذا قاعة كبار الزوار والأقسام الإدارية والتي تضم مبنى الأنشطة والمكتبة العامة وقاعة متعددة الأغراض وقاعة تكنولوجيا المعلومات.

وخلال جولته، تفقد المحافظ، السنيما بالمبني الإداري، والذي يحتوي على 285 مقعد ومجهز بأحدث المعدات والإضاءة والصوتيات الحديثة، وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة لسرعة إنهاء الأعمال المتبقية وتحديد موعد للافتتاح في أقرب وقت.

وأكد أهمية دور قصور الثقافة في تقديم الخدمات الثقافية والفنية ورفع الوعي القومي للمواطنين من خلال تقديم البرامج والأنشطة التي تستهدف تشكيل وبناء العقول الفكري المستقيم لدي الشباب.