شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القاهرة»: بدء امتحان الشهادة الإعدادية الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد عطية، وكيل أول الوزارة، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، بدء امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2019/2020، حيث يؤدي الامتحانات 163908 طالب وطالبة، من بينهم 83345 طالب، و80563 طالبة داخل 707 لجنة.

ويبلغ عدد الحالات المرضية 20 حالة بمستشفى 57357 من بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة، كما أكد عطية على اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية الـ32 تنفيذ توجيهات محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، كما تابع عطية تشكيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية والتي تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية، حيث يؤدي طلبة الشهادة الإعدادية (العامة والرياضية) الامتحان في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9.00 إلى الساعة 11.30 صباحًا، والتربية الدينية من الساعة 12.00 إلى 1.30 ظهرًا.

ويؤدي طلبة الصم وضعاف السمع الامتحان في مادة اللغة العربية من الساعة 9.00 إلى الساعة 11.00 صباحًا، أما الطلبة المكفوفين فيؤدون الامتحان في مادة اللغة العربية ورقة أولى من الساعة 9.00 الساعة 11.00 والورقة الثانية من الساعة 11.30 إلى الساعة 1.30 ظهرًا.