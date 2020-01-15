غدًا.. 22954 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن المديرية أتمت استعداداتها لاستقبال 22954 طالبا وطالبة، غدا الخميس، يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بالصف الثالث من اتمام مرحلة التعليم الأساسي من خلال 134 لجنة على مستوى الإدارات الثمانية.
وأضاف «قبيصي» أن جميع الامتحانات تقيس مستوى جميع الطلاب وبعيدة تماما عن الغموض والنواحي الخلافية والسياسية والحزبية أو الدينية، مشيرا إلى أنه وجه بضرورة الدقة في تقدير الدرجات والمراجعة أكثر من مرة عن طريق لجان التصحيح والتشديد على لجان النظام والمراقبة بالمراجعة الدقيقة قبل عملية رصد الدرجات وقبل استخراج النتيجة وإعلانها حرصا على مصلحة الطلاب.
كما وجه بضرورة وجود طبيب أو زائرة صحية لمتابعة حالة الطلاب الصحية، مضيفا أنه تم تشكيل لجان بكل إدارة للمرور على لجان الامتحان للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.
وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى أنه عقد اجتماعا، الثلاثاء، مع أعضاء إدارة المتابعة وتنسيق المتابعه بالمديرية، وأكد أهمية الاستعداد لمتابعة الامتحانات بالإدارات الثمانية والتعامل مع أي موقف داخل لجان الامتحان على مستوى الإدارات الثمانية بالتنسيق مع مدراء عموم الإدارات التعليمية ثم تبع ذلك اجتماعا مع رؤساء اللجان شدد خلاله على أهمية مرور الامتحانات في أجواء عادلة ودون السماح بحدوث ما يخل بالعملية التعليمية، مؤكدا أهمية توفير مناخ ملائم للطلاب لأداء الامتحان.
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