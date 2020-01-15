شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يستعين بـ«القومي للبحوث» لتحقيق خطة المحافظة التنموية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بوفد من أساتذة المركز القومي للبحوث، والذي ضم أساتذة من قسمي الطفيليات وأمراض الحيوان والدواجن، على هامش زيارتهم للمحافظة في إطار التعاون مع الطب البيطري بالمحافظة في تنفيذ القوافل البيطرية ضمن الحملات القومية في هذا المجال.

وبحث المحافظ سبل التعاون والاستفادة من الخبرات والإمكانات البحثية للمركز القومي في المجالات التنموية المتنوعة، خاصة وأن المركز يضم 14 قسما بحثيا وتطبيقيا في مجالات مهمة مثل الصناعات الكيميائية والدوائية والنسيجية والغذائية والزراعية والهندسية والطبية والبيئية والكيمياء العضوية والاليكترونيات وغيرها.

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و استعرض محافظ بني سويف الرؤية التنموية التي تسير من خلالها المحافظة في تحقيق نقلة نوعية في عدد من المجالات الهامة، وفقا لرؤية مصر 2030 التي ترعاها القيادة السياسية وتترجمها الحكومة عمليا، مؤكدا على أن الاستراتيجية التنموية الجاري اعدادها تعتمد بشكل أساسي على الأساليب والأبحاث العلمية والتكنولوجيا المتقدمة لايجاد حلول وبدائل غير تقليدية لعدد من التحديات والمشكلات في القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى ايجاد حزمة من المشروعات التنموية يتم السعي لتنفيذها في مجالات نوعية لتحقيق طفرة حقيقية في قطاعات الزراعة والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي وتدوير القمامة وغيرها.

وأشار المحافظ إلى بعض المشروعات التي يجري تنفيذها وتتطلب المساهمة الفعلية من شركاء التنمية وفي مقدمتهم الكوادر العلمية المتخصصة، ذاكراً عدد من المشروعات الجاري دراستها وتنفيذها ببني سويف، مثل المشروعات في مجالات: التنمية السياحية، والتصنيع الزراعي، والصرف الصحي، والنهوض بقطاع الثروة الحيوانية، والتحول الرقمي، والنهوض بمجالات النباتات الطبية والعطرية وغيرها.

وخلال الاجتماع اتصل المحافظ برئيس المركز القومي، لبحث سبل التعاون والاستفادة من كوادر وامكانات المركز البحثية في المجالات التنموية بالمحافظة، والاتفاق على الخطوط العريضة والخطوات العملية في هذا المجال، مثل توقيع بروتكول تعاون بين المحافظة والمركز لتفعيل الدور البحثي والاستشاري والتطبيقي بين الجانبين في مختلف المجالات التنموية، والتعاون تنفيذ نماذج عملية للأبحاث يمكن تعميمها وتطبيقها بشكل أوسع، مطالبا بأهمية إعداد أبحاث متخصصة تتضمن الدراسات المتنوعة وآليات التنفيذ فيما يخص المشروعات التنموية التي تعتزم وتسير في تنفيذها بني سويف في عدد من القطاعات الحيوية والهامة.

حضر اللقاء الدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري، والدكتورة نادية محمد طلعت رئيس قسم الطفيليات، والدكتورة حنان السعداوي، والدكتورة أمينة قنديل، والدكتور صبحي عبدالشافي، والدكتور محمد عبدالفتاح، والدكتورة إيمان رمضان، والدكتور محمد على، والدكتور جميل زيدان، والدكتور طارق قرنى، والدكتور محمد رمضان، اساتذة قسمي الطفيليات وأمراض الحيوان والدواجن.