شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدق على تعديل «قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 2 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين. ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء.

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