شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «القابضة لمياه الشرب» يتابع استعدادات الإسكندرية لموسم الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مساء الثلاثاء، محافظة الإسكندرية، لمتابعة استعدادات الشركة لمواجهة الأمطار والنوّات في نطاق المحافظة، بحضور اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

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وتفقد «رسلان» تمركزات المعدات وسيارات شفط المياه بمدخل محافظة الإسكندرية، ومرورا بالعديد من المناطق والمحاور الرئيسية، للتأكد من عدم وجود تجمعات لمياه الأمطار، وسرعة التعامل الفورى معها.

كما ناقش خطة التشغيل والصيانة والاحتياجات المخططة لقطاع المياه والصرف الصحى على مستوى المحافظة، لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وفى سياق متصل، أشاد رئيس الشركة القابضة، بالمجهودات التي تقوم بها الشركات التابعة في التعامل مع موسم الأمطار ومجابهة النوات، والعمل بروح الفريق الواحد، وبذل مزيد من الجهد لصالح المواطنين.