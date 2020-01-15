شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 607 آلاف طالب وطالبة بـ«أولى ثانوي»أدوا امتحان الجغرافيا ورقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى 607 ألف و714 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي، الأربعاء، امتحان مادة الجغرافيا ورقيًا بالفترة المسائية وفقًا لنظام التقييم الجديد الذي يعتمد على تغيير نوعية الأسئلة لقياس نواتج التعلم، المرتبطة بالفهم وليس الحفظ والتلقين.

Advertisements

وتضمن امتحان مادة الجغرافيا للصف الأول الثانوي 20 سؤالاً من نوعية «اختيار من متعدد»، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح Open book.

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحان مادة الجغرافيا ورقيًا.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، يوم الخميس، في الفترة المسائية، وتُعقد الامتحانات في الفترة من 11 إلى 23 يناير 2020.