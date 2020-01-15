شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين من القليوبية: السيسي ساهم في تغيير خريطة مصر التنموية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت نقابة المهن الزراعيين بحضور الدكتور سيد خليفة، والمهندس سامي سعد نقيب الزراعيين بالقليوبية، والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب بالقليوبية، مؤتمرا حاشدا لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في إتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأمن القومي المصري، وإطلاق حملة قومية لتأييد السياسة التي ينتهجها الرئيس في تطوير والنهوض بالدولة المصرية.

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وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ان هذا المؤتمر الحاشد هو رسالة مليون مهندس زراعي لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبا لحماية الأمن المصري، موجها التحية للقوات المسلحة لدورها في حماية الامن القومي المصري.

وأضاف «خليفة»، أن ما شهدناه اليوم من إفتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاعدة برنيس العسكرية بمحافظة البحر الأحمر هو رسالة للعالم بأن مصر لديها جيش قومي يعمل على حماية البلاد بالتوزاي مع دعم الاقتصاد الوطني من خلال المشروعات القومية الكبرى مثل الشبكة القومية للطرق ومشروع إستصلاح مليون ونصف المليون فدان، فضلا عن مشروعات إنشاء 100 ألف صوبة زراعية والمشروع الوطني لإنتاج التقاوي.

وأوضح نقيب الزراعيين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ساهم في تغيير خريطة مصر التنموية، إعتمادا على بنية قومية ومشروعات تنموية عملاقة تحقق الرخاء للمصريين وتوفر المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن ذلك لا يتم الإ بقوات مسلحة وشرطة مخلصة خدمت الوطن على مدار عقود من الزمن مهنئا الشعب والقوات المسلحة والشرطة بأعياد الشرطة وإفتتاح قاعدة برنيس العسكرية وإفتتاح مطار برنيس الدولي المدني لخدمة المنطقة والتنمية السياحية والاقتصادية بالمنطقة.