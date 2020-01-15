شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة عند الإغلاق.. ورأسمالها يربح 1.4 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت البورصة ارتفاعاتها لدى إغلاق تعاملات، الأربعاء، مدعومة بعمليات شراء انتقائية من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية العربية والمحلية على أسهم منتقاه في قطاعات، في حين اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع النسبي.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر1 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 9ر699 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 5 مليارات جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو 4ر4 مليار جنيه.

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وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 09ر0% ليبلغ مستوى 64ر13769 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 6ر0% ليبلغ مستوى 23ر533 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا والذي أضاف نحو 4ر0% ليبلغ مستوى 11ر1383 نقطة.

وقال وسطاء بالبورصة: «إن تعاملات السوق جاءت هادئة في أغلب أوقات جلسة التداول، مع اتجاه شرائح من المستثمرين لتسوية مراكزهم المالية مع قرب نهاية الأسبوع الثاني من العام الجديد».

وأضافوا: «أن السوق ربما يشهد تحسنًا كبيرًا في الأداء اعتبارًا من الأسبوع المقبل، خاصة في حال نجاح مؤشر السوق الرئيسي في تخطي مستوى الـ14 نقطة، تزامنًا مع تزايد أحجام التداول الذي قد يعززه بدء إعلان الشركات عن نتائج أعمال إيجابية في العام الماضي 2019».