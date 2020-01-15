شكرا لقرائتكم خبر عن العقيد ياسر وهبة: «مصر لم تكن أبدًا دولة معتدية أو مغتصبة لحقوق الآخرين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض العقيد ياسر وهبة، مقدم حفل افتتاح قاعدة «برنيس» العسكرية، والتي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، دور رجال القوات المسلحة البحرية بالمناورة الاستراتيجية الكبرى« قادر 2020» .

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وخلال كلمته، قال العقيد وهبة: «مصر التي تمد أياديها بالخير والسلام والمحبة إلى كل دول العالم، هي مصر ذاتها ستدافع عن حقوقها ومكتسبات شعبها بكل ما آتاها الله من قوة».

وتابع قائلاً: «مصر لم تكن في يوم من الأيام دولة معتدية أو مغتصبة لحقوق الآخرين أو طامعة في خيراتهم أو معوقة لتنمية أحد.. الأنشطة التي تمت اليوم ما هي إلا عرض لبعض إمكانيات هذه القاعدة التي تعمل في تناغم وتنسيق وتعاون كامل مع باقي تشكيلات وحدات جيش مصر الذي يرابط رجاله في كل بقعة من أرض الوطن».

وأكمل كلمته قائلاً:«افخري يا مصر بأبنائك فهو لن يفرطوا أبدا في أمنك وأمانك ويقدمون ارواحهم ودمائهم فداء لترابك، والكل في هذا الجيش ينشد اسلمي يامصر اسْلَمِي يا مِصْرُ إنِّنَي الفدا ذِي يَدِي إنْ مَدَّتِ الدّنيا يدا».