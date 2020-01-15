شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للتدريب" تستقبل 95 سيدة مشاركة ببرنامج القيادة للمرأة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم، وفداً زائراً من المعهد القومى للإدارة يضم 95 سيدة أفريقية مشاركة فى برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الإفريقية؛ وذلك لتعزيز سبل التواصل بين الجهتين وللتعريف ببرامج الأكاديمية خاصة تلك التي تهتم بالشباب والشأن الإفريقي كالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادةAPLP وبرنامج تأهيل التنفيذيين الأفارقة للقيادة LEP.

ورحبت رشا راغب بالوفد الزائر من المعهد القومى المؤلف من الدكتورة رحاب فراج مدير إدارة التنمية وتطوير القدرات البشرية والدكتورة حنان رزق مستشار المدير التنفيذى، ومى الشامى مدير إدارة التنمية المجتمعية، والدكتورة دينا مدير إدارة المسار الوظيفي، وبالسيدات الأفارقة.

وأعربت رشا راغب عن سعادتها بتوافد الزوار الأفارقة إلى مصر وإلى الأكاديمية الوطنية بوجه خاص، وتحدثت في نبذة سريعة عن دور الأكاديمية والبرامج التي تقدمها كالبرامج الرئاسية والتي منها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة الذى بدأ في أغسطس 2019، وما يتلقونه من مواد تدريبية ثرية جدا، ونماذج المحاكاة كنموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي، وإدارة الأزمات وغيرها، وكذلك البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الذي يستهدف الفئة العمرية الأكبر من 30 إلى 45 عامًا، وقالت أن الأكاديمية تستهدف في 2020 تدريب 11800 متدرب.

وقدمت سارة ياقوت مدير التدريب بالأكاديمية عرض تعريفي عن الأكاديمية الوطنية للتدريب وفكرة إنشائها وأن الأكاديمية تسعى دائمًا لتحقيق قيم النزاهة والشفافية والتعاون والاحترام المتبادل، وتحدثت أيضًا عن البرامج التي تقدمها الأكاديمية والتي وصلت حتى الآن إلى 57 برنامج تدريبي، حيث تقدم الأكاديمية ثلاثة أنواع من البرامج وهي البرامج المقدمة للجهات التنفيذية، والبرامج والمبادرات الرئاسية، والبرامج الدولية.

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وأضافت أن برنامج تأهيل التنفيذيين الأفارقة للقيادة يستهدف 200 موظف من 27 دولة إفريقية لصقلهم بالمعرفة والمهارات التي تمكنهم من التغلب على الفساد والبيروقراطية، وأن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة ضم شباب من سن 18 إلى 30 عام ممثلين عن50 دولة إفريقية على مدار الثلاث دفعات.

ويهدف برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الإفريقية الذي يقدمه المعهد القومي للإدارة إلى تعزيز معارف ومهارات السيدات الأفريقيات اللائي وصلن بالفعل إلى مناصب ذات أهمية في الحكومات الإفريقية؛ من أجل تعظيم فعاليتها وتأثيرها، ويوفر منصة تعليمية تفاعلية للسيدات الإفريقيات وهن 95 سيدة ممثلين عن 40 دولة إفريقية، وتركز كل البرامج المقدمة للأفارقة سواء من الأكاديمية الوطنية للتدريب أو المعهد القومي على التكامل والتعاون الإفريقي كجزء من استراتيجية أفريقيا 2063.

الجدير بالذكر أن فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من مدينة شرم الشيخ، كإحدى توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر2018، وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنفيذها تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، حيث أن مصر جزء لا يتجزأ من قارة إفريقيا ويربط بينهم أواصر الأخوة. ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الإفريقي من جميع البلاد بالقارة في برنامج تدريبي واحد باختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام، وتقدم الأكاديمية أيضًا برنامج تأهيل التنفيذيين الأفارقة للقيادة LEP منذ سبتمبر 2019، والذي درب حتى الآن 107 موظف حكومي من 27 دولة إفريقية.