شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: وصول 4 مصابين لمعهد ناصر وإجراء عملية جراحية لـ 3 منهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة لنقابة الأطباء، إن مستشفى معهد ناصر، استقبل منذ قليل، 4 طبيبات من المصابات بحادث ميكروباص المنيا، الذى وقع صباح اليوم الأربعاء، لـ 15 طبيبة من المنيا، أثناء توجهن للتدريب فى برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة دفعة تكليف 2017.

وأوضح عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن المستشفى تجرى الآن عمليات جراحية لعدد 3 طبيبات، من الأربعة الذين وصولوا له، مشيرا إلى استمرار متابعة مجلس نقابة الأطباء، لوضع الطبيبات المصابات.

كان قد توجه وفد من النقابة العامة للأطباء، إلى مستشفى معهد ناصر، للاطمئنان على الأطباء المصابين بالحادث المروع لعدد 15 طبيبة من المنيا، أثناء توجهن للتدريب فى برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة دفعة تكليف 2017، وضم وفد النقابة العامة، كل من: الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، والدكتور نجوى الشافعى وكيل النقابة، والدكتور ايهاب الطاهر أمين عام النقابة، والدكتور محمد عبدالحميد أمين الصندوق، والدكتورة مني مينا عضو المجلس السابق، والدكتور أحمد صفوت عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، ومن وزارة الصحة كلا من الدكتور شريف وديع مساعد وزيرة الصحة، والدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة.

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ونعت نقابة أطباء مصر الطبيبات شهداء المهنة واللاتى وافتهن المنية، وأبدت تمنيها الشفاء العاجل للطبيبات المصابات.

كانت وزارة الصحة قد دفعت بعدد كبير من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والمتوفين سريعا وتم وضع جثث المتوفين تحت تصرف النيابة العامة وتم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة البحر الأحمر، وأكدت الوزارة أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجاري متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية، وتتابع غرفة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة حالة المصابين حتى يتم شفاوهم.