شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تطلق برنامج "أنا متطوع" ضمن فعاليات معرض القاهرة للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاقها لبرنامج "أنا متطوع"، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ51.

ويعد برنامج "أنا متطوع" برنامج تطوعي تم تأسيسه لخدمة زوار المعرض فى عام 2018، وشهد خلال عام 2019 توسعا شمل مهاما جديدة فى إدارة المعرض، وتتعدد لجانه لتشمل لجنة التوثيق الإعلامي، ولجنة الاستعلامات والمعلومات، ولجنة الاستقبال والتوجيه، ولجنة الجمهور والمراسم والعلامات العامة.

وتقدم للالتحاق بالبرنامج 7 آلاف شاب وفتاة من مختلف المحافظات المصرية خضعوا لمقابلات شخصية وتصفيات وتدريبات مختلفة.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب مقرر انطلاقه فى 22 يناير الجاري بمركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويستمر حتى 4 فبراير المقبل، وتحل دولة السنغال ضيف شرف معرض القاهرة الدولي لهذا العام.

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وقال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن تنظيم مصر للبطولات الرياضية تعطى انطلاقة قوية للدولة المصرية وتعتبر أحد المكملات وقدرة كبيرة للدولة المصرية على استضافة كم كبير من الأحداث الرياضية فى الآونة الأخيرة التى دائما يدعمها الرئيس السيسى وكذلك والحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

وروى صبحى خلال كلمه له بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر وزارة التعليم العالى لتوقيع برتوكول تنظيم مصر بطولة العالم الإسكواش واليد، تفاصيل توليه مسئولية بالاتحاد الرياضى للجامعات المصرية، موضحا أنه فى مساء أحد ليالى 2017 تلقى اتصال تليفونى من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى وكانت بداية سعيده فى الاتحاد الرياضى وتم تغيير مجلس الإدارة وأصبح يضم مجموعة مميزة حققت نهوضا بالاتحاد .