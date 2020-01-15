شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد مصابى حادث انقلاب ميكروباص طريق الكريمات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، معهد ناصر لتفقد حالة مصابى حادث انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات بمركز الصف يحمل 20 طبيبا من المنيا فى طريقهم للتدريب بالمعهد القومى للتدريب بالقاهرة، وتبين وفاة 3 أفراد وهم السائق وطبيبتان وإصابة 17 طبيب وطبيبة تم نقلهم على الفور لمستشفيات حلوان و15 مايو ومعهد ناصر، وقد تم نقل جميع المصابين إلى معهد ناصر.

وأكد المحافظ على توفير كل العناية الطبية للمصابين وإجراء الجراحات اللازمة لهم فى حالة الاحتياج.

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ويعتبر المعهد القومى للتدريب فى الوقت الحالى المركز الرئيسى لتدريب العاملين بالقطاع الصحى فى جميع أنحاء الجمهورية و كذلك في الدول المجاورة حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر و معظم الدول العربية لتدريب مواطني هذه الدول بالمعهد القومى للتدريب وحذلك تأهيل المصريين الراغبين فى العمل بخذه الدول قبل سفرخم اليها.و يعد التعاون المشترك بين وزارتي الصحة فى مصر والمملكة العربية السعودية من أبرز الأمثلة على نجاح عذا التعاون حيث تم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية بإشراف مشترك بين البلدين.

يذكر أن معهد ناصر يتردد عليه يوميا أعداد كبيرة من المرضى من مختلف أنحاء الجمهورية نظراً لما يتمتع به المعهد من سمعة طيبة و جودة فى الخدمة حيث يتردد على المعهد ما يزيد عن 5000 مريض يوميا من مصريين وأجانب لتلقى الخدمة الطبية وفقا لأحدث المعايير والبرتوكولات العلاجية العلاج العالمية وتحت إشراف نخبة من أفضل أساتذة واستشارى الطب فى مصر.

ومعهد ناصر هو أحد المعاهد الصحية التابعة لوزارة الصحة وقد كان تابعا للمؤسسة العلاجية في القاهرة ويوجد بالمعهد 885 سريرا تغطي 43 من التخصصات الطبية. كما يوجد به عدد 23 غرفة عمليات و20 غرفة زرع نخاع و51 سريرا رعاية مركزة و10 أسرة رعاية متوسطة و45 وحدة للغسيل الكلوي و41 عيادة متخصصة.