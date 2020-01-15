شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: طبيبات ميكروباص المنيا من تكليف 2017 والحادث أثناء التوجه للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه منذ قليل، إلى مستشفى معهد ناصر وفد من النقابة العامة للأطباء، للاطمئنان على الأطباء المصابين بالحادث المروع لـ 15 طبيبة من المنيا، أثناء توجهن للتدريب فى برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة دفعة تكليف 2017.

وضم وفد النقابة العامة، كل من: الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، والدكتور نجوى الشافعى وكيل النقابة، والدكتور ايهاب الطاهر أمين عام النقابة، والدكتور محمد عبدالحميد أمين الصندوق، والدكتورة منى مينا عضو المجلس السابق، والدكتور أحمد صفوت عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، ومن وزارة الصحة كلا من الدكتور شريف وديع مساعد وزيرة الصحة، والدكتور محمد شوقى، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة.

ونعت نقابة أطباء مصر الطبيبات شهداء المهنة واللاتى وافتهن المنية، وأبدت تمنيها الشفاء العاجل للطبيبات المصابات.

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كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن وفاة 4 أطباء وإصابة 17 آخرين فى حادث اصطدام سيارة ميكروباص، بالقرب من مدينة 15 مايو، أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف، وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات حلوان و15 مايو ويتلقون الرعاية الطبية الكاملة لافته إلى أن الوزيرة وجهت بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للأطباء المصابين بالمستشفيات كما تم توفير كافة المستلزمات الطبية واكياس الدم للمصابين.

كانت وزارة الصحة قد دفعت بعدد كبير من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والمتوفين سريعا وتم وضع جثث المتوفين تحت تصرف النيابة العامة وتم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة البحر الأحمر، وأكدت الوزارة أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجاري متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية، وتتابع غرفة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة حالة المصابين حتى يتم شفاوهم.