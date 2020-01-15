أخبار مصر

محافظ القاهرة يوجه بسرعة إزالة العقارات الآيلة للسقوط لمنع الكوارث

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بسرعة إزالة العقارات الآيلة للسقوط لمنع الكوارث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اللجنة التحضيرية للتدريب العملى المشترك صقر 60 لمجابهة الازمات والكوارث بمحافظة القاهرة والمقرر تنفيذه فى الفترة من 15 ــ 17 مارس القادم، وأكد المحافظ على أهمية التدريب على إدارة الأزمات مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان بالتعاون بين المحافظة ووزارتى الدفاع والداخلية لإدارة الأزمات والاستعداد والتدريب المسبق على التعامل معها والتنبوء بالمخاطر ووضع جدول بالإجراءات التى ستتم للتعامل معها.

 

وشدد المحافظ على ضرورة توافر قاعدة بيانات كاملة بإمكانيات كل جهة تنفيذية داخل المحافظة، وومخططاتها للتعامل مع الأزمات المختلفة مع تحديثها أولاً بأول وتوزيع الأدوار حسب تخصص كل جهة لتفادى إهدار الوقت والجهد ولضمان السيطرة السريعة على تداعيات الأزمة.

 

وأشار المحافظ إلى وجود نسبة من المنازل الأيلة للسقوط الأمر الذى يتطلب سرعة تنفيذ قرارات الإزالة مطالباً بمراجعة اشتراطات الحماية المدنية للمنشأت ووضع تصور للتعامل مع الأزمات المرورية فى حالة تعرض أى منشأة لحريق وكيفية التعامل مع الاشغالات حولها وتحديد الطرق البديلة لسير السيارات وكيفية دخول قوات الحماية المدنية.

Advertisements

 

وأكد المحافظ على الأهمية الكبرى لتفعيل عمل اللجنة العليا لإدارة الأزمات بالمحافظة خاصة أن العاصمة لها خصوصية كبيرة بالمقارنة بباقى المحافظات الأخرى.

 

وطالب المحافظ بإجراء تجارب دورية لإخلاء المدارس والمستشفيات ولو بصورة جزئية لاكساب الطلاب والعاملين مهارات الإخلاء والتعامل مع الأزمات، مشدداً على أهمية انتقاء العناصر المشاركة فى التعامل مع الأزمة وتدريبها وتوزيع الأدوار عليها.

 

شهد اللقاء اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية واللواء إبراهيم الدسوقي مساعد مدير أمن القاهرة للأمن العام والسكرتير العام والمساعد لمحافظة القاهرة، والعقيد وليد مقرب المستشار العسكرى لمحافظة القاهرة، وعدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ القاهرة يوجه بسرعة إزالة العقارات الآيلة للسقوط لمنع الكوارث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا