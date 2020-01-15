شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بسرعة إزالة العقارات الآيلة للسقوط لمنع الكوارث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اللجنة التحضيرية للتدريب العملى المشترك صقر 60 لمجابهة الازمات والكوارث بمحافظة القاهرة والمقرر تنفيذه فى الفترة من 15 ــ 17 مارس القادم، وأكد المحافظ على أهمية التدريب على إدارة الأزمات مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان بالتعاون بين المحافظة ووزارتى الدفاع والداخلية لإدارة الأزمات والاستعداد والتدريب المسبق على التعامل معها والتنبوء بالمخاطر ووضع جدول بالإجراءات التى ستتم للتعامل معها.

وشدد المحافظ على ضرورة توافر قاعدة بيانات كاملة بإمكانيات كل جهة تنفيذية داخل المحافظة، وومخططاتها للتعامل مع الأزمات المختلفة مع تحديثها أولاً بأول وتوزيع الأدوار حسب تخصص كل جهة لتفادى إهدار الوقت والجهد ولضمان السيطرة السريعة على تداعيات الأزمة.

وأشار المحافظ إلى وجود نسبة من المنازل الأيلة للسقوط الأمر الذى يتطلب سرعة تنفيذ قرارات الإزالة مطالباً بمراجعة اشتراطات الحماية المدنية للمنشأت ووضع تصور للتعامل مع الأزمات المرورية فى حالة تعرض أى منشأة لحريق وكيفية التعامل مع الاشغالات حولها وتحديد الطرق البديلة لسير السيارات وكيفية دخول قوات الحماية المدنية.

Advertisements

وأكد المحافظ على الأهمية الكبرى لتفعيل عمل اللجنة العليا لإدارة الأزمات بالمحافظة خاصة أن العاصمة لها خصوصية كبيرة بالمقارنة بباقى المحافظات الأخرى.

وطالب المحافظ بإجراء تجارب دورية لإخلاء المدارس والمستشفيات ولو بصورة جزئية لاكساب الطلاب والعاملين مهارات الإخلاء والتعامل مع الأزمات، مشدداً على أهمية انتقاء العناصر المشاركة فى التعامل مع الأزمة وتدريبها وتوزيع الأدوار عليها.

شهد اللقاء اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية واللواء إبراهيم الدسوقي مساعد مدير أمن القاهرة للأمن العام والسكرتير العام والمساعد لمحافظة القاهرة، والعقيد وليد مقرب المستشار العسكرى لمحافظة القاهرة، وعدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة.