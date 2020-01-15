شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أغنية من خريجى دفعة "ناصر للقيادة الإفريقية" فى ذكرى ميلاد عبد الناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مكتب الشباب الإفريقى، أغنية خاصة بمنحة ناصر للقيادة الإفريقية التى نفذتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى ومكتب الشباب الإفريقى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبالتعاون مع الاتحاد الإفريقى، خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو2019 .

ويأتي إطلاق الأغنية تزامناً مع ذكرى مولد الزعيم جمال عبد الناصر، حيث قام بغنائها دفعة منحة ناصر للقيادة الإفريقية تحت اشرف فنى من مؤسسة أفريكايرو للفنون.

يذكر أن منحة ناصر للقيادة الإفريقية، استهدفت 100 شاب قيادى تنفيذى من الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقى، وصناع القرار بالقطاع الحكومى، والقيادات التنفيذية بالقطاع الخاص، وشباب المجتمع المدنى، ورؤساء المجالس القومية للشباب، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والباحثين بمراكز البحوث الاستراتيجية والفكر، وأعضاء النقابات المهنية، والإعلاميين والصحفيين.

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كما تُعد "ناصر" أول منحة (إفريقية – إفريقية) تمثل إحدى آليات تنفيذ مبادرة(1Million by 2021) لتأهيل مليون شاب إفريقى بحلول عام 2021، التي أطلقتها مفوضية العلوم والتكنولوجيا والموارد البشرية بالاتحاد الإفريقي مؤخرًا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

فيما تهدف المنحة إلى نقل التجربة المصرية العريقة في بناء المؤسسات الوطنية، وخلق جيل جديد من القيادات التحويلية الإفريقية الشابة ذات الرؤية المتماشية مع توجهات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي المؤمنة بخدمة أهداف الوحدة الإفريقية عن طريق التكامل، بالإضافة إلى إنشاء تجمع للقيادات الإفريقية الشابة الأكثر تأثيرًا على مستوى القارة، بالتدريب والمهارات اللازمة والرؤى الاستراتيجية.