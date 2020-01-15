شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يشكل فريق تحقيق جديد في قضية وفاة الإيطالى "جوليو ريجيني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى النائب العام، المستشار حماده الصاوي، وفريق التحقيق المصري في قضية وفاة المواطن الإيطالي "جوليو ريجيني"، عددا من المحققين الإيطاليين، لتطوير للتعاون، وأشار إلى تشكيل فريق تحقيق جديد يعكف على دراسة وترتيب أوراق القضية ويعمل على اتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستجلاء الحقيقة في حيادية واستقلالية تامة.

وأكد النائب العام المستشار حمادة الصاوي استمرار وتطوير التعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة بروما؛ من أجل الوصول إلى الحقيقة بموضوعية وشفافية تامة، بعيداً عما يتم تداوله إعلامياً من معلوماتٍ مغلوطة عن القضية.

واستمع فريق التحقيق المصري خلال الاجتماعات المشتركة التي دارت خلال يومي 14 و15 يناير الجاري إلى رؤى المحققين الإيطاليين، وتبادلا المعلومات ووجهات النظر.

واتفق الطرفان على استمرار التعاون القضائي المثمر بين النيابتين، وأكدا على تنفيذ كل جانب كافة إجراءات التحقيق المطلوبة من الجانب الآخر، مع احترام قوانين الدولتين.

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ورحب النائب العام والفريق المصري في قضية "ريجيني" بالمحققين الإيطاليين.