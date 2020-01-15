شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لجنة لمتابعة حالة طبيبات تصادم الصحراوى الشرقى والحالات الخطرة 2 فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكلت وزارة الصحة غرفة عمليات لمتابعة حالات الطبيبات المصابات فى حادث تصادم بطريق الصحراوى الشرقى وضمت الغرفة الدكتور محمد حسانى مساعد وزيرة الصحة لشئون المبادرات الرئاسية والدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة والدكتور محمد ضاحي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وبحسب مصادر مسئولة بوزارة الصحة والسكان فإن جميع الحالات المصابة تم نقلها إلى مستشفيات معهد ناصر و15 مايو لاتخاذ الإجراءات الطبية حيال إصاباتهم على أن يتم توفير الرعاية الصحية لهم حتى تمام الشفاء مشيرة إلى أن هناك حالتين بمستشفى 15 مايو وباقي الحالات في معهد ناصر ويتلقون الرعاية الصحية الكاملة ومعظم الحالات مستقرة.

وأضافت المصادر أن هناك حالتين فقط خطرتين وباقى الحالات تتعافى تدريجيا ولم يكتب لأى من المصابين على خروج حتى الآن مشيرة إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات القاهرة تحسبا لحدوث أى مضاعفات للحالات.

وأوضحت المصادر أن الطبيبات كان مقرر لهم أن يخضعون للتدريب بالقاهرة على آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بسرطان الثدي.

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وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 4 أطباء وإصابة 17 آخرين في حادث اصطدام سيارة ميكروباص، بالقرب من مدينة 15 مايو، أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة للتدريب على مبادرة سرطان الثدي. وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات 15 مايو ومعهد ناصر ويتلقون الرعاية الطبية الكاملة، لافته إلى أن الوزيرة وجهت بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للأطباء المصابين بالمستشفيات كما تم توفير كافة المستلزمات الطبية واكياس الدم للمصابين.

ودفعت وزارة الصحة بعدد كبير من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والمتوفين سريعا وتم وضع جثث المتوفين تحت تصرف النيابة العامة وتم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القاهرة، وأكدت الوزارة أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجاري متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.

وتتابع غرفة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة حالة المصابين حتى يتم شفاوهم.