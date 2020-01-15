شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يقبل استقالة رئيس الوزراء الروسى دميترى ميدفيديف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، استقالة رئيس الوزراء دميترى ميدفيديف، وذلك حسبما افادت فضائية "سكاى نيوز" فى خبر عاجل منذ قليل.

وطلب الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، من حكومة ديميترى ميدفيديف، القيام بواجباتها لحين تشكيل حكومة جديدة، كما عرض على ميدفيديف، منصب سكرتير مجلس الأمن الروسى.

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وأعلن رئيس الوزراء الروسى ديميترى ميدفيديف، أن حكومته ستقدم استقالتها، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به وسائل الإعلام، وكان رئيس الوزراء الروسى قد أعلن مؤخرا، تسوية جميع الأمور المتعلقة باتفاق الغاز مع أوكرانيا، مؤكدا أن الاتفاق بمثابة حل توفيقى ضرورى.